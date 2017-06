54. Int. ADAC Motocross - MX Masters

× Erweitern MSC Gaildorf Masters

Motocross in Gaildorf ist immer etwas besonderes – die Fahrer & Teams, die ADAC MX Masters Crew und last but not least die Zuschauer heben immer wieder die Atmosphäre und das Ambiente bei unseren Veranstaltungen hervor. In den letzten 5 Jahren wurde das auch mit der Auszeichnung „Beste Organisation“, die letzten 3 Jahre mit „Beste Strecke“ der ADAC MX Masters Serie belohnt – Auszeichnungen, auf die wir sehr stolz sind und uns bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch dieses Jahr sind wir wieder sehr gerne ein Teil der ADAC MX Masters Serie – Europas erfolgreichster MX Serie. Die vorletzte Station in 2017 ist Gaildorf – beste Rahmenbedingungen also für spannungsgeladene Action.

Die ADAC MX Masters Serie ist auch 2017 mit einem international hochkarätigen Fahrerfeld besetzt. In drei Klassen gehen über 200 Fahrer aus über 20 Nationen in 3 Klassen an den Start.Am Rennwochenende bietet der MSC Gaildorf dann wieder ein buntes Programm und super Stimmung bis in den frühen Morgen im bekannten Gaildorfer Festzelt – dem größten Partyzelt im MX Zirkus. Aber auch tagsüber ist für Unterhaltung zwischen den Rennen gesorgt: Freier Eintritt ins Fahrerlager, die ADAC Hüpfburg, der ADAC Young Generation Suzuki Quad-Parcours, die Autogrammstunde der besten ADAC MX Masters Fahrer und unsere zahlreichen Aussteller sorgen für Abwechslung für die ganze Familie!