Das neue Jahr startet mit einem musikalischen Höhepunkt: Der 54. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Heilbronn-Franken findet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Januar, statt.

Beginn ist um jeweils 9 Uhr. Die Wertungsspiele von „Jugend musiziert“ sind öffentlich und kostenfrei zu besuchen. Folgende Kategorien werden gewertet: Klavier solo, Gesang solo, Drum-Set-Pop solo, Holzbläser-, Blechbläser- sowie Streicher-Kammermusik.

Spielstätten des Wettbewerbs in Heilbronn sind in diesem Jahr die Städtische Musikschule, Theaterforum K3, Berliner Platz 12, die Lindenparkschule, Lachmannstraße 2 bis 12, die Alte Kelter in der Gymnasiumstraße 64 sowie das Justinus-Kerner-Gymnasium, Max-von-Laue-Straße. Für das leibliche Wohl ist dank dreier Wettbewerbscafés in der Lindenparkschule, im Justinus-Kerner-Gymnasium und in der Musikschule bestens gesorgt.