„562“ Echtzeitmusik und Texte

562 Kilometer trennen Sinsheim und Bremen doch Musik verbindet. Der Bremer Komponist Christoph Ogiermann ist in Sinsheim ganz bestimmt kein Unbekannter. Seine Kompositionen wurden hier bereits mehrfach aufgeführt und sorgten für reichlich Gesprächsstoff.

Bei einer spontanen Session im Rahmen der „Spurensuche“ des Netzwerks Neue Musik Baden Württemberg 2016, beschlossen Ogiermann und der Sinsheimer Musiker Karl Schramm einen gemeinsamen Konzertabend mit improvisierter Musik zu veranstalten. Was uns genau erwarten wird kann niemand sagen, am wenigsten die beiden Musiker selbst. Seien wir also gespannt und „erwarten das Unerwartete“!