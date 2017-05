59. Markelsheimer Weinfest

Der Erholungsort verwandelt sich wieder in ein großes Weindorf. Ein abwechslungsreiches Programm wird dabei nicht nur in den gemütlichen Gasthöfen und rustikalen Weinstuben geboten sondern auch im geschmückten Weinzelt, im Fronhof, am Weinbrunnen vor dem Rathaus und in den romantischen Weinlauben entlang des Dorfbächleins.Besucher aus einem weiten Umkreis schätzen den tauberfränkischen Wein, den man in nettem Ambiente mit einer Vielzahl kulinarischer Spezialitäten genießen kann.Stimmung und Unterhaltung gibt es zum Auftakt am Freitag im Weinzelt.Alle Kurgäste, Urlauber und Weinfestbesucher erleben am Samstag eine Fahrt sowie Wanderung "Hoch auf dem Gelben Wagen" unter dem Motto entdecken Sie Markelsheim und seine Weinberge, sowie die Inbetriebnahme des Weinbrunnens auf dem Marktplatz durch die örtliche Weinkönigin, umrahmt von der Volks- und Winzertanzgruppe.Mit dem historischen Ortsgeschehen und mit Aktionen in der Hauptstraße und im Fronhof am Sonntag und ein bunter Nachmittag am Montag mit Aufführungen durch den Kindergarten und Turneinlagen der Jugendturner sowie einem Buttenlauf in der Engelsbergstrasse runden das bunte Programm ab.