6. Heilbronner Konzert "Familienbande"

Johann Sebastian Bach ist Anfang und Ende. Für Frank Peter Zimmermann ist die Auseinandersetzung und Annäherung mit dessen Werk immer wieder die musikalische Reise in das Innerste seiner Künstlerseele, sein persönlicher Rückzugsort. Die seit Jahren vertrauten Familienbande zwischen dem "Weltgeiger" (Süddeutsche Zeitung) und dem WKO bekommt willkommenen Zuwachs: Sohn Serge Zimmermann, vielversprechender Nachwuchsgeiger, ist solistischer Partner an der Seite seines Vaters in einem reinen Bach-Abend. Serge Zimmermann (Violine), Frank Peter Zimmermann (Violine & Leitung) und das Württembergische Kammerorchester Heilbronn.