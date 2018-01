6. Heilbronner Konzert "Tastendirigent"

Wer kann, der kann! Alexander Lonquich ist nicht nur der Solist des Abends am Klavier, sondern steht auch als Dirigent am Pult. Mit ihm und der französischen Harfenistin Anaïs Gaudemard ehrt das WKO an diesem Abend auch den großen französischen Komponisten Claude Debussy in seinem 100. Todesjahr. Klavier & Leitung: Alexander Lonquich, Harfe: Anaïs Gaudemard, Württembergisches Kammerorchester Heilbronn