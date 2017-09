6 Jahre Rock'n'Roll Safari

Und wieder einmal geht es auf Musik-Safari… und heute wird dabei dann das sechsjährige Jubiläum unserer aufregenden Expeditionen in den Rock’n’Roll-Dschungel gefeiert! Hocherfreut über diesen besonderen „Jubeltag“ wird sich der erfahrene Tour-Guide REVEREND REICHSSTADT diesmal also den Tropenhelm aufsetzen und das doch arg vertrauensselige Publikum zu einer Expedition in den Rock’n’Roll-Dschungel und an andere unerforschte Orte führen, an denen es hochgradig tanzbar zugeht – den Soundtrack zu den Ausflügen in die Wildnis bilden schließlich nicht umsonst „bone-shakin’ Rhythm’n’Blues, stompin‘ Rock’n’Roll und primitive Rockabilly“, ergänzt zusätzlich noch durch „swingin’ Surf- und Exotica-Tunes“ sowie coole Country-Songs. Unterstützung bekommt der Gastgeber zu diesem außergewöhnlichen Anlass dann selbstverständlich von einem ganz besonderen Gast: Und zwar von seinem „weltenbummelnden“ Kollegen HANK THE DJ aus Freiburg, der als Betreiber des Plattenlabels Rhythm Island Records nicht nur ein renommierter Kenner der tropischen Inselwelt ist, sondern neulich sogar in Dubai Platten auflegen durfte. Der Eintritt ist wie stets frei – man sollte sich jedoch bewußt sein, daß es hier mindestens so abenteuerlich zugehen kann wie in den Geschichten aus „Tausendundeiner Nacht“… vor allem, wenn auch noch der Geburtstag unserer musikalischen Expeditionen gefeiert werden kann!