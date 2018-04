6. Mannheimer Comedy Cup

Der Comedy Wettbewerb für Newcomer und Professionals in der Metropolregion!

Der große und bundesweite Erfolg der ersten fünf Mannheimer Comedy Cups bestärkt uns darin, dass die Entscheidung vor 6 Jahren diesen Wettbewerb aus der Taufe zu heben und den „lachenden Wasserturm“ für Newcomer und Profis der Szene auszuloben, die richtige war! Mit einem hochkarätigen Starterfeld, das über Casting, Coaching bis ins Finale geht, ist der Mannheimer Comedy Cup bei Vielen schon ein Fixtermin im Kalender.

Die Bewerbungsphase für die Newcomer und Professionals ist abgeschlossen. Als Professionals mit dabei: Tamika Campbell, Jacqueline Feldmann, Sonja Pikart, Peter Löhmann

Sehen Sie die neuen Stars der Szene als Erste. Live, unverbraucht und witzig! Wer Comedy mag, darf diesen Termin nicht verpassen. Kommen Sie zum großen Finale am 05. Mai und sehen Sie dort Newcomer, schon etablierte Comedians und Musik-Acts. Comedy hat in den letzten zwei Jahrzehnten Deutschland erobert und spielt nicht nur in den Veranstaltungsstätten der Metropolregion eine wichtige Rolle. Omnipräsent, in Radio und TV kann man über bekannte Comedians wie Michael Mittermeier, Mario Barth und den Mannheimer Topstar Bülent Ceylan lachen. Und natürlich noch mehr beim Live-Event auf der Bühne. Der Weg auf den Comedy Olymp gelingt nur den Wenigsten. Nachwuchskünstlern fehlt es an Möglichkeiten, ihr noch ungeschultes Talent sinn- und wirkungsvoll auszuprobieren, Programme fachmännisch zu erarbeiten oder Förderung zu finden. Der erste Schritt ist immer der schwerste, aber meistens sind die Hürden auch für die talentiertesten Anfänger zu hoch, wenn vor dem ersten Auftritt schon Medien-Material wie CDs, DVDs oder Pressefotos gefordert werden.

Aus diesem Grund will das Capitol gemeinsam mit Roland Junghans, dem Exklusiv Autoren von Bülent Ceylan, mit dem Comedy Cup der Metropolregion Rhein-Neckar die Situation im Nachwuchsbereich verbessern. Unterstützung und Aufbauarbeit für Talente, die noch frisch, unverbogen, motiviert und begeisterungsfähig sind.

Beim Finale am 05. Mai werden 6 Newcomer um den Preis der Jury kämpfen, außerdem werden 4 nationale Comedians um die Gunst des Publikums und der Jury buhlen. Der Wettbewerb wird von Radio Regenbogen präsentiert.