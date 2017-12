6. Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen

× Erweitern Jürgen Lippert Württembergische Philharmonie Reutlingen

Aufgrund der extremen technischen Schwierigkeiten von Artur Rubinstein als „Elefantenkonzert“ bezeichnet, kommt es gleichwohl keineswegs kraftstrotzend daher, das 3. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow.

Die in Moskau geborene Pianistin Yulianna Avdeeva, im Jahr 2010 die erste weibliche Gewinnerin des Chopin-Klavierwettbewerbs seit Martha Argerich vor 45 Jahren, wird erstmals mit der WPR zu erleben sein. Auch Pablo Gonzalez steht erstmals vor dem Orchester: Der aus Oviedo stammende Spanier genoss seine Ausbildung in London und wirkte u.a. von 2010 bis 2015 als musikalischer Leiter des Katalonischen Nationalorchesters in Barcelona.

Sergej Rachmaninow, Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll op. 30

Jean Sibelius, 1. Sinfonie e-Moll op. 39

Yulianna Avdeeva, Klavier

Pablo Gonzalez, Leitung