Die Europa Union Reutlingen und die Jungen Europäischen Föderalisten Reutlingen laden Sie sehr herzlich ein zum Festakt „60 Jahre Römische Verträge –was bedeutet Europa für uns im Alltag?“ Neue Impulse für die europäische Integration aus der Perspektive der Städte und Kommunen sowie kleiner und mittlerer Unternehmen.

„United we stand, divided we fall“: Mit diesem Appell des Ratspräsidenten Donald Tusk vor dem letzten EU-Gipfel in Malta hat das Europa der Staats- und Regierungschefs eine neue Phase der europäischen Integration eingeleitet, insbesondere auch im Bereich der gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zivilgesellschaftliche Bewegungen wie beispielsweise „Pulse of Europe“ lassen viele Europa-Befürworter angesichts des BREXIT und weiterer Bedrohungen für die europäische Einigungsidee neu und bewusst vor allem auch in der Öffentlichkeit aufstehen. Vielleicht war das Jahr 2016 daher im Ganzen gesehen deshalb sogar eine Stärkung Europas. Dem „Trotz Alledem“ eines bekennenden Europa-Liebhabers wie Heribert Prantl lässt sich daher zugleich ein „Jetzt erst Recht“ hinzufügen.

Am 25. März 1957 – also vor 60 Jahren und auch als Reaktion auf die Ablehnung der Idee einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft EVG durch das französische Parlament - wurden die sog. Römischen Verträge von Bundeskanzler Adenauer und Staatssekretär Walter Hallstein sowie von den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und den BENELUX-Staaten Belgien, Niederlande und Luxembourg unterzeichnet, die im Januar 2008 in Kraft traten. Seither blicken wir insgesamt auf eine erfolgreiche und weltweit einmalige Friedens- und Wohlstandsgeschichte Europas zurück.

Vor diesem Hintergrund feiern wir gerade auch in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen den Europatag 2017 mit einer Festakt, der unter den nachfolgenden Leitfragen zum einen eine selbstvergewissernde Rückbesinnung und zum anderen die Zukunft in den Blick nimmt:

Wie lässt sich, gerade auch aus dem Südwesten Deutschlands heraus, die Ausgangslage der Römischen Verträge von 1957 beschreiben und welche Rolle spielt für uns Baden-Württemberger dabei die deutsch-französische Freundschaft?

Was waren und sind die Stärken Europas, wenn wir hier in Reutlingen heute an unseren ganz persönlichen Alltag in Gesellschaft und Freizeit, sowie in Bildung, Wirtschaft und Verwaltung denken?

Was bringt Europa für unseren Wohlstand, wo ist Europa wichtig, welche Projekte werden von der EU mitgefördert?

Und schließlich: Wie wird, unter Berücksichtigung der von der Kommission vorgelegten fünf Szenarien, die Zukunft Europas aussehen? Was muss bleiben, was sollte sich verändern?

Über diese und weitere Leitfragen zu diesem breiten Themenkreis möchten wir mit ausgewiesenen Praktikern und Experten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung diskutieren – und natürlich mit Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger aus der gesamten Region Neckar-Alb.