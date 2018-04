60. Markelsheimer Weinfest

Der Weinbauverein Markelsheim präsentiert alljährlich auf dem Festplatz an der Tauber im Wein- und staatlich anerkannten Erholungsort Markelsheim seine Weine und regionalen Spezialitäten.

Im Rahmen des 60. Jubiläums erwartet Sie in diesem Jahr wieder ein spektakulärer Festumzug und viele schöne Momente und Programmpunkte rund um den Markelsheimer Wein. Wechselnde Musikkapellen übernehmen im Festzelt die musikalische Umrahmung. Für Abwechslung sorgen Auftritte der Volks- und Winzertanzgruppe Markelsheim oder der Weinkönigin mit ihrem Gefolge. Der traditionelle Buttenlauf ist einer der Höhepunkte des Markelsheimer Weinfestes. Am Weinbrunnen und in den Straßenweinlauben herrscht an allen Tagen reger Festbetrieb. Unbeschwertes Feiern und eine sichere Heimfahrt ermöglicht das Nightlife-Shuttle.