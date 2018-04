64. Bergfest

Auch in diesem Jahr findet an Christi Himmelfahrt wieder das traditionelle Bergfest der Musikkapelle Hohenstaufen e.V. auf derm Berggipfel des Hohenstaufens statt. Um 10 Uhr startet der Feiertag mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf dem Berg in "deutschland schönstem Biergarten". Im Anschluss ab 11 Uhr unterhält sie die Musikkapelle Hohenstaufen bei Bier, Rote, Kaffe und Kuchen. Wir freuen uns auf sie!