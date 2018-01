68. Elfmeterball

Seinen mittlerweile 68ten Elfmeterball veranstaltet der FC Rottenburg 1946 e.V. als letzte verbliebene Saalfasnet in der Festhalle Rottenburg eine Woche vor der Hauptfasnet. Am Samstag, 03. Februar werden die Narren unter dem Motto "Woodstock - Love, Peace and Happiness" von der Profiband Midnight Special und im Rondell von unserem DJ Andy musikalisch durch den Abend und die Nacht geführt.

