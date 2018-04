68er-Party – The Children of the Revolution

1997 setzte eine Gruppe musikalischer Enthusiasten ihre Idee um und kreierte ein Party-Konzept zur Musik der 68er Hippie Generation. Das Ergebnis nannten sie schlicht 68er PARTY - sich selbst THE CHILDREN OF THE REVOLUTION.

Am Samstag, 12. Mai, um 22 Uhr, fällt in der Würzburger Posthalle der lärmende Startschuss zur nächsten Runde - und wie damals hinter den Reglern: DJ SUNHAIR und H2O-Lee aus Würzburg.

Zu hören sein wird alles was auf und hinter den Barrikaden der 68er-Revolte Rang und Namen hatte: Led Zeppelin, The Doors und Jimi Hendrix, The Stooges, The Who und die Stones. Egal ob man eher die psychedelischen Welten von Pink Floyd und Jefferson Airplane oder Flower-Power Klänge a la "Aquarious" und "San Francisco" bevorzugt. Egal ob Janis Joplin's "Mercedes Benz" oder Steppenwolf's "Born To Be Wild" - der Name dieser Party ist auch ihr Programm.

Und heute wie damals heisst es an der Kasse: Geburtsjahrgang 1968 hat freien Eintritt (bitte Ausweis mitbringen)