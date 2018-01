68er-Party - The Children of the Revolution

1997 setzte eine Gruppe musikalischer Enthusiasten ihre Idee um und kreierten ein Party-Konzept zur Musik der 68er Hippie Generation. Das Ergebnis nannten sie schlicht 68er PARTY - sich selbst THE CHILDREN OF THE REVOLUTION. Die Bühne war die Supp-Kultur in Koblenz und das AKW in Würzburg - beides Kult-Locations, die bereits seit langem Ihre Pforten schließen mussten. Was dort als Experiment für eine Handvoll Musikfreaks geplant war, wurde aus dem Stand eine Erfolgsstory und avancierte in den folgenden Jahren zum bundesweiten Puplikumsmagnet. Am Samstag den 02.02.2018 um 22h, fällt in der Würzburger Posthalle der lärmende Startschuss zur nächsten Runde - und wie damals hinter den Reglern: DJ SUNHAIR aus Würzburg.Zu hören sein wird alles was auf und hinter den Barrikaden der 68er Revolte Rang und Namen hatte: Led Zeppelin, The Doors, Beatles und Jimi Hendrix. The Stooges, The Who und die Stones, aber auch Ton, Steine, Scherben.