7. ADAC Rallye Käthchen Classic

× Erweitern Käthchen Classic

An den beiden Tagen müssen die Teilnehmer rund 380 km Strecke bewältigen. Bei der 7. Oldtimer- und Youngtimerrallye des Motorsportclubs Heilbronn e.V. hat sich der MCH um seinen Sportleiter Alexander Timler ein neues Konzept einfallen lassen.

Es wird in zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gestartet, nämlich in den Wertungsgruppen »Sport« und »Touristik«. Am Samstag werden die Fahrzeuge ab 8 Uhr beim Bürgerhaus Böckingen einer technischen Abnahme unterzogen. Um 11 Uhr findet dann die obligatorische Fahrerbesprechung statt. Um 12 Uhr geht das erste Fahrzeug auf die Reise. Ziel des ersten Tages wird der Marktplatz in Heilbronn sein, wo das Käthchen ab 16.45 Uhr die Teilnehmer mit einem Präsent und einem Glas Sekt begrüßen wird. Am Sonntag um 8.30 Uhr startet der Ralleytross auf der Verkehrsübungsanlage der Kreisverkehrswacht »Am Wartberg« zur letzten Etappe. Ankunft am Ziel beim Bürgerhaus Böckingen ab 13.15 Uhr.