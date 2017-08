7. Ansbacher Rudelsingen

„Dancing Queen“, „Let it be“, „Über den Wolken“ und den „Kleinen grünen Kaktus“ sowie viele andere konnten wir bereits besingen. Sind wir gespannt, was wir diesmal hören werden.Für Neueinsteiger: Volker Becker und Holger Freese (Team Süd) präsentieren ein gut zweistündiges Programm mit den schönsten Liedern zum Mitsingen – Schlager, Evergreens, Pop und Rock. Ein Beamer strahlt jeweils die Verse an die Leinwand, die Sänger werden am Klavier oder Akordeon begleitet. „Alte Schätzchen“, die neuesten Radio-Songs, ewige Gassenhauer – alles ist dabei und das Publikum singt aus vollem Hals!