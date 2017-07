7 Jahre La Nuit Boheme

× Erweitern La Nuit Boheme

Am Samstag, den 23. September 2017 laden wir Sie wieder herzlichst ein mit uns im Haus ein heißes Tanzfest zu feiern.Ein swingiges Geburtstagsständchen trällert nur für uns die 18-köpfige UP TO DATE BIG BAND und der Sänger TEDDY SCHMACHT. Das Ensemble wird unser Publikum auf eine musikalische Zeitreise in die Welt der 1920er, 1930er und 1940er Jahre entführen. Zum beeindruckenden Repertoire der Band gehören Kompositionen von Glenn Miller, Benny Goodmann, Tommy Dorsey, Ray Anthony, Count Basie und einigen mehr.TEDDY SCHMACHT steht für Show und Unterhaltung alter Schule. Im engen Smoking betritt er die Bühne, um das Werk großer Sänger und Entertainer wie Sinatra, Martin, Juhnke und Jürgens entschlossen weiterzuführen. Dazu sagen wir nur: „Some like it hot“ - ein Hauch von New York, Hollywood, Vegas, New Orleans oder Miami mit heißem Jazz in Heidelberg!Für ein tanzlustiges musikalisches Ambiente drumherum sorgen wie immer der Maitre de Plaisir Costa Le Gitan und seine Crew. Gespielt werden klassischer Swing & Charleston, Chansons, Nu Jazz sowie Electro Swing. Mes dames et messieurs, es wird auch dieses Mal furios!In unserer Styling Lounge by Joel dürfen sich unsere Damen, aber auch die Herren, aufhübschen oder sich in Sachen Frisur und Make Up gerne beraten lassen. Währenddessen laden wir Sie im Theater ein, im eigens eingerichteten Spielcasino am Poker-, Roulette- bzw. Black Jack-Tisch Ihr Glück heraus zu fordern oder sich im Gumbel Raum an der Photo Wall von unserem Fotografen nostalgisch ablichten zu lassen. Als Erfrischung für Zwischendurch empfehlen wir Ihnen etwas Hochprozentiges von unserer Absinthe Bar oder darf es Popcorn sein? Nebenbei verwöhnen Sie unsere Bauchladenmädchen mit delikaten Pralinen und aromatischen Zigarren.