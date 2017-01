7. Meisterkonzert

Juanjo Mena, Dirigent

Julia Fischer, Violine

von Weber: Ouvertüre zur Oper "Euryanthe" J 291

Britten: Konzert für Violine und Orchester d-Moll op. 15

Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36

Weit spannt sich der Bogen dieses Konzerts von Webers heroisch-romantischer Euryanthe-Ouvertüre zu Brittens der Romantik in Kantilenen und klangschönen Bildern durchaus zugeneigtem Violinkonzert. Wieder einen Schritt zurück in der Zeit zu Tschaikowskys der eigenen Gefühls- und Empfindungswelt nachgelauschten 4. Sinfonie, die ihrerseits mit zwei Takten zu Beginn des Pink Floyd-Titelsongs "wish you were here" zitiert wird, wenn man also will bis in die jüngere Musikgeschichte weist...

Wohlbekannt und gern gesehen in Stuttgart ist Julia Fischer, wie auch die Musiker des BBC Philharmonic Orchestra und ihr Chefdirigent Juanjo Mena - übrigens ein Schüler des früheren Stuttgarter Chefdirigenten Sergiu Celibidache. Bei ihnen ist dieses vielfältige Programm in besten Händen.