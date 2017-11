× Erweitern 7 More Days

7 MORE DAYS … it´s time for Classic Rock… wenn sich im Licht der Scheinwerfer und den ersten Beat´s des Schlagzeugs dein Puls beschleunigt… wenn du mit den Songs deiner Kindheit und Jugend auf Tuchfühlung gehst.… wenn du genau weist wie das enden wird … dann ist die Stunde der Rocksongs gekommen die unsere Welt verändert haben.Fast wie in der Zeitmaschine rasen Rythm an´ Blues, Soul, Rock und Hard Rock an dir und deiner Geschichte vorbei …es ist Wochenende und du weist … get it live … jetzt ist es so weit.Sie sind Der Live-Event und ihre Songs - stadtbekannt.„7 MORE DAYS" beweist „Classic Rock will never die“.Eigene Songs und Stücke die du schon lange nicht mehr gehört hast vereint in einem exquisiten Programm. Präsentiert von 5 Freunden die diese Musik lieben und jeden Abend, auf´s Neue, einfach alles geben.Wer Classic Rock live erleben will ist mit 7 MORE DAYS an der richtigen Adresse.Fans von guter handgemachter Rockmusik kommen hier voll auf ihre Kosten... und gerne darf´s ein bisschen mehr sein.Ob Gary Moore, Deep Purple, Bad Company und Whitesnake - Klassiker aus 30 Jahren Blues- und Rock-Geschichte auch mit Party-Krachern wie „All right now" und „Mustang Sally": Jaybee Bohn, Hermann Hofmann, Timmy Stahl, Michi Liebenow und Ralph Bauer verstehen es, einen Hit nach dem anderen gnadenlos zu verrocken. Hier wird Classic Rock zelebriert.Trau dich … get it live!