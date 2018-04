7. Philharmonisches Konzert

In wenigen Wochen schreibt Carl Maria von Weber das Klarinettenkonzert Nr. 1 – Widmungsträger ist Heinrich Joseph Baermann (1784–1847), Klarinettist der Münchner Hofkapelle. Bei der Premiere aber löst das Konzert heftigen Streit aus: Einer der Orchestermusiker nennt es eine Dilettantenarbeit – und wird von den anderen fast verprügelt. Heute ist es eines der bekanntesten Werke der Klarinettenliteratur.Während eines Italienaufenthalts 1901 beginnt Sibelius mit den Skizzen zu seiner Zweiten Symphonie. Die Uraufführung findet bereits ein Jahr später in Helsinki statt. Mit dieser Komposition setzt sich Sibelius endgültig von seinen romantischen Vorbildern Bruckner, Tschaikowsky und Dvořák ab. Zudem wird Sibelius mit der Zweiten zu einer Art Nationalheld. Schließlich konnten sich damals in den heroischen Momenten dieser Musik seine Landsleute wiederfinden – in ihrem Kampf um Unabhängigkeit vom russischen Reich. Sibelius hatte aber nicht nur Heroismus im Sinn, als er das Werk komponierte: Inspiriert ist es von Italien, vom südlichen Licht, von mediterranen Meerespanoramen. Sibelius’ letzte »romantische« Symphonie ist ein heiteres, optimistisches Stück.Das Programm eröffnet Durak für Orchester von Zeynep Gedizlioğlu, der Trägerin des Heidelberger Künstlerinnenpreises 2018.