7. Sinfoniekonzert

Suche nach Gerechtigkeit, Auflehnung gegen Unterdrückung, Triumph der Freiheit: Das sind die zentralen Themen des Egmont-Stoffes, die Ludwig van Beethoven brennend interessiert haben mussten, als er inmitten des Befreiungskampfes seiner Landsleute gegen die napoleonische Besatzung den Auftrag erhalten hatte, für das Wiener Burgtheater eine Schauspielmusik zu Goethes Tragödie zu komponieren. Aufgrund ihrer Bindung an den Bühnenkontext ist sie im Konzertsaal – mit Ausnahme der Ouvertüre – bis heute ein Phantom geblieben. In diesem ungewöhnlichen Konzert erklingt Beethovens Schauspielmusik in Kombination mit Korrespondenzmusiken aus dem 19. bis 21. Jahrhundert: Egmont-Echos, in denen der utopische Gehalt von Beethovens Musik auf vielfältige Weise widerhallt und einen Resonanzraum erschafft, in den die Stimme des palästinensischen Dichters Mahmud Darwisch fällt und hörbar macht, was uns der Egmont-Stoff heute noch sagt.