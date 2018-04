7. Kaleidoskop der Württembergischen Philharmonie Reutlingen: Voice of Hope

Der Bigband-Leader, Pianist, Arrangeur und Komponist Tobias Becker arbeitete u.a. mit der SWR Bigband, dem Metropole Orchestra (NL), Richard Bona, Giovanni Zarrella (Bro’Sis), Max Mutzke oder Helge Schneider. Nun griff er eigens für die WPR zur Feder und schuf für das Aufeinandertreffen der zwei klanggewaltigen Großformationen eigens für diesen Abend Werke wie die Jazz-Suite „Sketches of a Dream“ und Arrangements aus dem Great American Songbook mit Titeln von Gershwin, Porter oder Berlin. In seiner Bigband schart er einige der besten, jungen Jazz-Musiker aus ganz Deutschland zusammen. Mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet, formiert sich die Tobias Becker Bigband aus Musikern, die sonst in den renommierten deutschen Rundfunk-Bigbands und Musicalproduktionen spielen. Wer in großen Klängen, eingängigen Melodien und swingenden Rhythmen schwelgen will, ist hier genau richtig!

Tobias Becker, Great American Songbook for two Orchestras, Sketches of a Dream und weitere Titel

Tobias Becker Big Band

Tobias Becker, Leitung und Moderation