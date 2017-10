70 Jahre Spiegel - mit Redakteur Joachim Mohr

Der SPIEGEL ist Deutschlands bedeutendstes und Europas auflagenstärkstes Nachrichten-Magazin. Der SPIEGEL zeichnet sich durch gründliche Recherche und verlässliche Qualität aus und steht in Deutschland für investigativen Journalismus. Dieses Jahr wurde der SPIEGEL 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass werden den Besuchern der Bastion aus erster Hand Einblicke in die kritische und meinungsbildende Arbeit des SPIEGEL gegeben.

SPIEGEL-Redakteur Joachim Mohr berichtet von seiner Arbeit und der seiner Kollegen und gewährt einen Blick hinter die Kulissen, kurze Filmpassagen inklusive.

Eine lebhafte Diskussion ist zu erwarten.

Joachim Mohr ist seit 1993 Redakteur beim SPIEGEL in Hamburg. Er ist gebürtiger Kirchheimer und war lange in der Bastion aktiv. Derzeit arbeitet Joachim Mohr im Ressort Sonderthemen, wo er Hefte der Reihen SPIEGEL GESCHICHTE und SPIEGEL WISSEN erstellt. U.a. stammt von ihm das Heft über die 60er Jahre in Deutschland, in dem ausführlich über die furiose Eröffnung des Club Bastion im September 1968 berichtet wird.

Er ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher.