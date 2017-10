70er Rock Show mit Audesno

× Erweitern Audesno Audesno

Audesno - Die 70er Rock Band am 11. November im Stage

Die 70er Cover Rock Band der härteren Gangart! Die besten Songs, gespielt mit ordentlich Schmackes.Aber Vorsicht: Audesno betreiben keine Cover Prostitution für die Berieselung nebenbei. Lasst Euch ordentlich rocken!

Aktuell ist Brüllkehlchen Paddy in Berlin in Konspiration mit Smudo und Michi Beck von den Fantas zu Gange, um bei Voice of Germany einen starken Süden zu präsentieren. Trotzdem kommt er zu einigen Konzerten zu uns herab. Let's rock!

Audesno haben es sich zum Ziel gemacht, die besten Classic und Hardrock Songs der 70er Jahre in ihren Konzerten weiter leben zu lassen.Wer erinnert sich nicht an die Hits von Led Zeppelin, Deep Purple, Jimmy Hendrix, Sweet, Slade oder Black Sabbath, mit denen uns so viele Erinnerungen verbinden…audesno lebt auf der Bühne den Spirit der damaligen Zeit und überzeugt ihr Publikum mit ihrer unbändigen Spielfreude und einer authentischen Live Show, die alles bietet, was das Rockerherz begehrt. Ehrlich gespielter Hardrock vom Feinsten, mit einem kleinen Schuss AUDESNO in der Interpretation.Zusammen mit ihrem Publikum taucht AUDESNO ab in eine Zeit, als Rockmusik, Schlaghosen, Plateauschuhe und lange Haare noch Ausdruck von Rebellion waren.IN ROCK WE TRUST