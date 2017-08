8 Jahre Mono Wochenende

8 Jahre mono bar Tag 2. Abschluss der tollen Terrassen-Saison.

Der mono-Express hyped unaufhaltsam durch die Stuttgarter Nacht und hat das lang vermisste Mixed Music-Feeling zurück in die Stadt gebracht. Von Donnerstag bis Samstag reist man bei Retro-Events wie The Original 90´s Party, Yeaho, Discofieber, Back To The Youth, Pop4Ever oder Popcorn Party durch die letzten Musikjahrzehnte. Die Schlangen vor unserem Eingang werden immer größer und auf dem Wilhelmsplatz ist längst wieder richtig Leben in der Butze!