Andreas Richert, Berlin/Bad Mergentheim, stellt aus: 8 lustige Könige, Skulpturen & Bilder zu Texten von Christian Morgenstern.

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, den 24.11.2017 um 19:00 Uhr im FORUM IN DER AU in Bad Mergentheim, Austraße 6 statt. Zur Ausstellungseröffnung werden Wasser und Brot und feine Geräusche gereicht.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr,

an Feiertagen geschlossen.