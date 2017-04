Wir laden alle Interessierten zum 8. Metall-Forum am 16. Mai 2017 ein.Die Veranstaltung findet bei der Firma RENNER GmbH Kompressoren in Güglingen statt.Bei einer Betriebsführung lernen die Teilnehmer das Unternehmen kennen. Der nachfolgende Vortrag informiert über das Thema Energieeffizienz in der Drucklufterzeugung-Industrie 4.0.Uhrzeit: 16:00 UhrOrt: Fa. RENNER GmbH Kompressoren, Emil-Weber-Straße 32, 74363 GüglingenDie Veranstaltung ist kostenfrei.