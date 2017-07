8. MMD-SpendenLauf

Für das Sport- und Familienfest mit vielseitigem Unterhaltungsprogramm rechnet der Veranstalter in diesem Jahr mit einer Teilnahme von rund 900 Läufern sowie 2000 Gästen, die sowohl die Läufe als auch das bunt gemischte Bühnenprogramm verfolgen können.

Der Erlös des MMD-SpendenLaufs in der „OaseWeil“ kommt in diesem Jahr den „Sternchenfängern“, einem Projekt der Stiftung Christoph Sonntag, für kranke, behinderte und armutsgefährdete Kinder in der Region Stuttgart, zugute. Spaß für alle und natürlich Live-Musik, dieses Jahr mit der Band „Moorland Road“, die am Abend für einen stimmungsvollen Ausklang sorgen wird.

Herzhafter Grillgenuss, asiatische Köstlichkeiten, sogar Zuckerwatte für die jüngeren Teilnehmer und Gäste sowie ein reichhaltiges Getränkeangebot sorgen für ein rundum geschmackvolles Veranstaltungserlebnis. Dazu bietet eine große Tombola – jedes Los gewinnt! – die Chance auf Helikopter-Rundflüge, Übernachtungen im besten Baumhaushotel der Republik und vieles mehr. Für die Jüngeren gibt es eine Hüpfburg, Kamelreiten, Kinderschminken und vieles mehr, also Spiel und Spaß für die ganze Familie. Bei schönem Wetter werden die Gewinner des Hauptpreises direkt vom Eventgelände aus ihren Rundflug antreten.