8. Sinfoniekonzert

Mit freundlicher Unterstützung vom Freundeskreis Württembergische Philharmonie Reutlingen e.V.

Wolfgang Amadeus Mozart, Ouvertüre zu Lucio Silla

Fazil Say, Trompetenkonzert op. 31

Wolfgang Amadeus Mozart, Klavierkonzert A-Dur KV 414

Dmitri Schostakowitsch, Konzert für Klavier, Trompete und Streicher

Fazil Say, Klavier

Gábor Boldoczki, Trompete

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Norichika Iimori, Leitung

Mit seiner Istanbul Symphony und dem Violinkonzert "1001 Nights in the Harem" hat der türkische Pianist Fazil Say sein Publikum längst auch als Orchesterkomponist im Sturm erobert. 2010 hat er auch für den ungarischen Trompetenvirtuosen Gábor Boldoczki ein Werk kreiert, in dem allein schon durch den reichhaltigen Einsatz von Percussionsinstrumenten und rhythmische Verschiebungen die türkischen Wurzeln unüberhörbar sind. Wieder ist ein sinnliches Werk entstanden mit lebendigen Melodien und einem Hauch von Orient. Zusammen werden die beiden Künstler schließlich in Schostakowitschs 1. Klavierkonzert zu erleben sein, das neben Streichern eine obligate Trompete vorsieht.