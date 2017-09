8 Years Who The Fuck

8... liegend gibt die acht das unendlich zeichen - das verflixte 7. Jahr ist überstanden - wir dürfen gespannt sein was die Zukunft mit sich bringen wird!

Am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit wird es sehr familiär obwohl wir mit Oliver Hafenbauer und KierranCraddock aka Ron Blanco oder Effy gleich zwei auswärtige Gäste im Hause haben!

Zu Oliver muss an dieser Stelle vermutlich nicht mehr viel gesagt werden, außer, dass wir uns riesig freuen, ihn bereits zum dritten Mal als Gast im Mobilat willkommen zu heißen!

Mit Kieran's Heilbronn-Premiere feiern wir auch gleichzeitig das erste gemeinsame Release von ihm und TRP-David auf dem SMALLVILLE RECORDS-Sublabel "Down By The Lake",. Auf "Live Slow" schlagen die beiden eher ruhigere Töne an. Bei ihren B2B-Sets wird der Energielevel erfahrungsgemäß nach oben geschraubt, was aber nicht bedeutet, dass dabei die Funkiness auf der Strecke bleibt. Safe! Natürlich darf Philipp nicht fehlen - wir sind gespannt wer mehr Zeit an der Bar verbringen wird!

Hoch die Gläser - Cheers!