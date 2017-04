8. Kaleidoskop Konzert

Im Jahr 1996 fanden sich die Tänzerin und Virtuosin der Konzertkastagnetten Belén Cabanes, der Sänger José Parrondo sowie der Gitarrist und Komponist Andreas Maria Germek zu Flamenco Camerata zusammen. Inzwischen begeistert die Formation ihr Publikum in ganz Europa. In ihrem Orchesterprogramm sorgt der in München geborene Österreicher Andreas Maria Germek, der über sein Studium der klassischen Gitarre und der Beschäftigung mit Jazz früh zum Flamenco fand, als Komponist für die Arrangements.

Flamenco camerata: Andreas Maria Germek (Gitarre und Komposition), Belén Cabanes, (Tanz, Choreographie), Carmen Fernández (Gesang), José de Mode (Perkussion)Thomas Herzog, Leitung