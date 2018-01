Mittelamerika - Multivision mit Martin Engelmann

Martin Engelmann taucht ein in eine Welt voller Legenden und Mythen, trifft auf den letzten Schamanen der Maya und begibt sich auf die Spuren des verstorbenen Schamanen Chan K´in Viejo, der die letzte Prophezeiung der Maya verfasste.

In Belize fotografiert Martin Engelmann exklusiv für das „National Institute of History“ die Maya-Höhlen von Actun Tunichil Muknal, einer sagenumwobenen Kultstätte längst vergessener Tage und reist auf abenteuerlichen Routen weiter in das Hochland von Guatemala. Dort besteigt der Fotograf die fast 4.000 Meter hohen Vulkane Mittelamerikas und dokumentiert den Ausbruch des aktiven Vulkans Fuego aus nächster Nähe. Über fünf Jahre arbeitete Martin Engelmann an seinem neuen Vortrag und zeigt neben der Kultur der Maya auch die einzigartigen Naturschätze Mittelamerikas, von den immergrünen Regenwäldern Mexikos bis in das Vulkanland von Guatemala.