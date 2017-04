80ies Party

Die Kantine lässt die kultigen 80er-Jahre wieder aufleben! Ihr wollt zur Musik der Dauerwellen, Karotten-Jeans, Seidenhemden und vieles mehr abfeiern, dann ist das genau Euer Abend. Nie war ein Jahrzehnt vielfältiger in der Prägung neuer oder weiterentwickelten Musikrichtungen als die 1980er Jahre. Songs von Pet Shop Boys, Madonna, a-ha, Depeche Mode, Falco, Nena, Abba, Michael Jackson and many more legen für Euch DJ DOUBLE D. (Schlagersüden/Winterdorf) DJ CHORLY auf.

Einlass 22 Uhr / Eintritt 7 EUR