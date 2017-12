80´s Rock-Night

× Erweitern Heaven in Hell Heaven in Hell

Hart und dynamisch, sanft und groovig, stimmgewaltige Balladen und starke Gitarrensolos. Diese Band bringt die Hits des besten Jahrzehnts der Rockmusik live auf die Bühne. Genau die Songs, die bei Ihnen Erinnerungen hervorrufen, gekrönt mit dem eigenen, feinen Heaven in Hell-Akzent.

Freuen Sie sich auf einen energiegeladenen Abend mit Rock pur auf der Bühne!Los geht´s in der Tanzmetropole um 19.30 Uhr mit einem Sektempfang. Heaven in Hell rocken dann am 20.30 Uhr die Bühne.Unser Restaurant Rosenstuben hat bereits ab 18.00 Uhr für Sie geöffnet.

KARTENVORVERKAUF:

– Hier geht´s direkt zum Online-Ticketvorverkauf– Tanzmetropole Neustädtlein– Vital-Hotel Meiser Neustädtlein Rezeption– Meiser´s Café Dinkelsbühl Theke– telefonisch: 07962 – 428