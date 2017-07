9. Poetry Slam- Dichterwettstreit

Ein Poet auf einer Bühne – davor eine Menschenmenge – gespannt, was er ihnen gleich vortragen wird. Sechs Minuten hat er Zeit, um seinen selbstgeschriebenen Text ohne Hilfsmittel, jedoch mit Emotionen und eingehauchtem Leben, zu performen und das Publikum für sich zu begeistern. Denn er tritt an diesem Abend nicht alleine auf. Auch andere Slammer behaupten sich mit ihren Texten. Hier darf mitgefiebert, mitgelacht und mitgeklatscht werden. Am Ende kürt das Publikum einen Sieger. Moderiert wird der Abend wieder von den beiden in der Slamszene bekannten Moderatoren Alexander Willrich und Hanz.