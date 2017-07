Der 9. STIMME Firmenlauf präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn wartet auch in diesem Jahr wieder mit Rekordzahlen auf. Gut 7 000 Teilnehmer aus mehr als 370 verschiedenen Unternehmen werden am Donnerstag, 27. Juli um 19 Uhr auf die etwa 5,8 Kilometer lange Strecke geschickt.

Nach dem Lauf gibt es bei der offiziellen After-Run-Party im Göckelesmaier Festzelt powered by Radio Ton die Siegerehrung. Wer es etwas ruhiger mag, für den steht der Firmenlauf-Biergarten im Frankenstadion powered by Bitburger 0,0% bereit. Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter wieder einige kleine Modifikationen beim Streckenverlauf vorgenommen. Insbesondere in der Innenstadt wird durch die Einbeziehung der Kirchbrunnenstraße eine breitere Streckenführung möglich.