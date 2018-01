Warum eigentlich… bringen wir den Chef nicht um?” Dies ist der deutsche Titel der 1980 in den USA erschienenen Filmkomödie, die die Grundlage für das Musical “9 to 5” lieferte.

Zuschauer tauchen mit dem Ensemble des Theater unter den Kuppeln in die Zeit vor Computern und Handys ein, in der Flokati, braune Tapeten und Disco das Heißeste waren, was es gab und es so schien, als würde sich das ganze Leben nur zwischen 9 Uhr morgens und 5 Uhr nachmittags abspielen.