9. Wieslocher Stadtfest

Freitag, 07.07.2017 – Sonntag, 09.07.2017

Zum Wieslocher Stadtfest wird auf der Bühne am Palatin wieder ein hochklassiges Musikprogramm geboten, Besucher werden von der Palatin-Küche verwöhnt.

Immer am 1. Juli-Wochenende eines jeden Jahres verwandelt sich die Wieslocher Innenstadt in eine mediterrane Genussmeile und die lauschigen Plätze in der Altstadt laden zum Feiern und Verweilen ein. Das Stadtfest garantiert unbeschwertes Sommerfeeling mit Stil und Niveau. Mit cooler Musik auf etlichen Open-Air-Bühnen, dargeboten von hochrangigen Bands, kulinarischen Köstlichkeiten, verlängerten Einkaufszeiten und den vielen kleinen und großen Höhepunkten, zieht diese Veranstaltung zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Programm auf der Palatin-Bühne

Freitag, 07.07.17 | 20 Uhr – 23 Uhr: Gallantry Music – Das Trio liefert eine geballte Ladung musikalisches Talent und schafft es, die Zuhörer in eine andere Welt zu versetzen.Freitag, 07.07.17 | 23 Uhr – 01 Uhr: Loisach Marci – 13 alpine Instrumente und eine Stimme, als wäre sie gerade aus dem Wettersteinmassiv gemeißelt worden verbinden sich mit moderner Elektronik.Samstag, 08.07.17 | 13 Uhr – 18 Uhr: Uci Rausch – Klassiker aus Rock und PopSamstag, 08.07.17 | 20 Uhr – 01 Uhr: Münchner G`schichten – Die Partyband vom Münchner OktoberfestSonntag, 09.07.17 | 11 Uhr – 16 Uhr: Uci Rausch – Klassiker aus Rock und Pop

Speisenangebot

Gebackener Schafskäse mit mediterranen Kräutern, Knoblauch und Olivenöl 6,50 €Pulled Pork mit Coleslaw Salat im Kartoffelbrötchen 5,00 €Geschmorte Ochsenbacke mit Vichy-Karotten und Süßkartoffelpüree 12,00 €24 h Roastbeef mit Zwiebelmarmelade, Rösti und Bohnen 14,50 €Tagliatelle aus dem Parmesanlaib mit Basilikumpesto 7,50 €Frisch gemixte Shakes 0,4 l (Erdbeere, Banane, Schokolade) 4,50 €Erdbeerkuchen mit Schlagsahne 2,50 €

Noch mehr Live-Musik und ausgefallene Cocktails gibt es im Beachbereich!