9 Years FckFrvr

Die Anfänge im Rotlichtviertel, später der Umzug in die noch heißere Klaragasse. Wilde Tamburin-Action, LED-Röhren und die Entwicklung des ersten Indie Video DJ-Sets Deutschlands. Neon-Parties, Festival-Specials, Maskenbälle, Hafendiskos oder Hippie Deko. Gastauftritte von u.a. Eight Legs (UK), Innocent Boys (München), Constellation (Bayreuth) oder Starmelt Club (München). Konfetti, Glitzer, Schwarzlicht, Seifenblasen, Gin Basil Shots, Mexikaner und Pfeffi. Aftershow DJ-Sets für beispielsweise Milky Chance, Roosevelt, OK Kid, Claire, Satellite Stories, Trümmer, Golf oder Shields. Und irgendwie immer schon Indie, Britpop, Indietronics, Electropop und Indiefolk. Ihr & wir. All das waren 9 wundervolle Jahre Fckfrvr in Nürnberg. Jetzt wird hier also ein letztes Mal gemeinsam getanzt!