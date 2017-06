90-jähriges Jubiläum der Sportfreunde Widdern - Abt. Fußball

Die Sportfreunde Widdern e. V. feiern dieses Jahr ihr 90-jähriges Bestehen der Abteilung Fußball. Aus diesem Anlass laden die Sportfreunde Widdern zu einer Feier am 15.07.2017 und am 16.07.2017 ein.Beginn der Feier ist am Samstag, 15.07.2017 um 20.00 Uhr mit einem offiziellen Festakt in der Willhelm-Frey-Halle. Hierzu laden wir alle Vereinsmitglieder recht herzlich ein. An diesem Abend werden verschiedene Ehrungen durchgeführt, Rückblicke auf das bisherige Vereinsgeschehen gegeben. Das Ganze wird mit einem Rahmenprogramm abgerundet.Weiter geht es dann am Sonntag, 16.07.2017 um ca. 11.00 Uhr auf dem Sportgelände. Der Sonntag soll ganz im Rahmen des Fußballs stehen. Ab ca. 11.00 Uhr wird das ein oder andere Jugendspiel stattfinden. Um 14.00 Uhr spielt dann eine Damenauswahlmannschaft gegen die Damenbundesligamannschaft der TSG Hoffenheim. Die Damenauswahlmannschaft wird aus Spielerinnen der Sportfreunde Widdern und Spielerinnen der umliegenden Damenmannschaften bestehen. Im Anschluss um ca. 16.30 Uhr, spielt dann eine Herrenauswahlmannschaft mit Spielern der SGM Widdern/Olnhausen und ebenfalls Spielern aus den umliegenden Vereinen, gegen den Landesligaspitzenreiter TSG Öhringen.