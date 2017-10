Oberbalbach feiert dieses Jahr 90 Jahre Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach am 4. November in der örtlichen Turnhalle.

Am Samstagabend erfolgt die festliche Einstimmung mit dem traditionellen Hammeltanz. Anschließend ist Stimmung und Unterhaltung mit den Harthäuser Musikanten geboten. Es bietet sich ein buntes Programm in der Turnhalle: weiter geht es am Sonntagvormittag mit einem zünftigen Frühschoppen mit den Zwiefach Boarischen. Sonntagmittag spielt die Böhmisch-Mährische Blasmusik mit der Winzerkapelle Beckstein festlich auf.