90 Jahre Tübinger Stadtbus

Mit einem großen Fest auf dem Omnibusbahnhof am Europaplatz feiern die Stadtwerke Tübingen am Samstag, 15. Juli 2017 von 11-17 Uhr das 90-jährige Stadtbusjubiläum. Programmhighlight stellt das TüBus-Pulling mit 12 eingeladenen Mannschaften dar, powered by Radio Neckaralb-Live. Über eine Distanz von 20 Metern werden im Wettbewerb Busse am Tau gezogen: am Start sind neben den verschiedenen Verkehrsbetrieben auch ein Team der Walter Tigers, der Stadtverwaltung sowie lokalen Fußballvereinen. Dazu gibt es Live-Musik mit der Louisiana Funky Butts Brass Band und den Acoustic Pieces. Eine XXL-Bus-Hüpfburg für Kinder ermöglicht das Toben, dazu gibt es für die Kleinen einen Basteltisch und eine Fotobox für lustige Erinnerungsbilder. Die Bewirtung zu familienfreundlichen Preisen übernehmen die Gaststätte Goldene Zeiten und die Ammertäler Metzgerei Egeler mit Grillweltmeister Heinz Schaal und seinem Smoker. Ein Eiswagen sorgt für Abkühlung.

Im historischen Stadtbus Mercedes Benz 0305 bieten die Stadtwerke auf dem Innenstadtring kostenfreie Rundfahrten an, mit dem Bus können die Gäste somit direkt zum Fest auf den Busbahnhof fahren. Der Oldtimerbus Heidi kann vor Ort besichtigt werden. Stände von TüBus und anderen Verkehrsbetrieben informieren über das aktuelle Angebot und den Nahverkehr in Tübingen. Weitere Informationen finden Sie unter www.swtue.de/90-jahre-stadtbus

Der Eintritt ist frei.

Auf dem Busbahnhof, Bussteig B-D