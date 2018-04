90er - 2000er Beach Club

Die 90er & 2000er werden ewig als die aufregendsten und genrereichste Partyjahrzehnte in Erinnerung bleiben.

In unzähligen Clubs feierte man von einer Nacht in die nächste mit ständig wechselnden Hits, Stylez und Stars! Mit den Liedern von Robbie Williams, Outkast, Nelly Furtado, Lady GaGa oder neben alt gedienten Veteranen wie Madonna, oder den Red Hot Chili Peppers grölte man die Zeilen lautstark mit oder man tanzte schrecklich die peinlich kopierte Choreographie aus dem Video nach. Freut Euch auf Daft Punk, die No Angels, Pink, Britney und Amy Winehouse.

Von Eminem bis Coldplay – von White Stripes bis – hier laufen die besten Partyhits der vergangenen Jahrzehnte.