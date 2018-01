90er meets Assischlager - Fasching vs. Bad Taste

Wir haben die super über mega hyper Faschingsparty am Start. Im Vergleich zu vielen anderen Gammel Joe Faschingspartys feiern wir die ganze Nacht mit den besten Leuten und fairsten Preisen !

VOLLE KANONE - FASCHING nochmals einmalig im Zollamt, ja genau im Zollamt, in den heiligen Räumen wo diese Party einst begonnen hatte.

Auf vielfachen Wunsch, bieten wir eine kleine Anzahl an VVK Tickets an. Es wird einen extra Eingang für die VVK Tickets geben. --> ihr müsst nicht an der Schlange anstehen.

Jetzt Zuschlagen !--> https://goo.gl/FkCxpv

Ob ihr im Faschingskostüm oder Bad Taste Outfit feiern wollt, bleibt euch überlassen.

Musikalisch bieten wir wieder Vergnügen für Jedermann.Der große Mainfloor wird mit allerbesten Songs der 90er bespielt - von den Backstreet Boys über Scooter bis hin zu "Killing Me Softly" von den Fugees.

Einen Katzensprung weiter wird das allseits bekannte Dj Duo Bewusstlos erneut das Zalo mit dem Besten was es an Faschings - Assischlager gibt, rocken. Ob Viva Colonia von de Höhner, Polonäse Blankenese oder ganz normaler 'Assi' Schlager - hier kommt die ganze Palette dran.

Mainfloor: Best of 90s Music

Zalo unten: Assischlager

Zalo oben: Techno

Waggon: Hip Hop

Specials:

N64 Mario Kart zocken

tausende Knicklichter

Welcome Shot

übertrieben geile Fotowand!

https://kulturinsel-stuttgart.org/

www.club-zollamt.de