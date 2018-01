90er Party – Neon Shock

YEAH! Die legendäre 90er-Neon Party ist zurück! Wir verwandeln den Perkins Park mit Schwarzlicht Kanonen & einer Special Deko in einen NEON-Club,der euch begeistern wird. Abgefahrene und schräge Mukke! 90s Hits wie Rhythm is a Dancer, What is Love, Hyper, Hyper und viele mehr.

*** SCHWARZ LICHT SPOTS IM GANZEN CLUB***

Neon-Schminke –Neon-Sticks / Brillen / Ballons

Neon-Dancer Vodka Lemon die ganze Nacht nur je 4 €

Welcome Drink

Wer mag, darf mit leuchtenden Shirts, Schuhen, Neon-Accessoires, Atzen-Brillen, weißen Shirts (Schwarzlicht) oder lässig kommen. Frühes Erscheinen wird heute mit NEON-Stick-Armbändern, Atzenbrillen und Welcome-Shot für die ersten 500 Gäste belohnt.

MAINFLOOR: DJ LUKSECOND FLOOR: DJ Sandy (DASDING)