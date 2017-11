90er Party - Christmas Edition

In diesem Dezember feiern wir die 90er Party eine Woche früher als gewöhnlich. Stimmt euch auf die Weihnachtsfeiertage ein und trefft im Perkins Park eure Freunde, alte Studienkollegen, alte Klassenkameraden u.s.w., denn im Perkins Park feiern traditionell alle nochmal bevor Weihnachten mit der Familie angesagt ist. #invite your friends #it's time 4 christmas #party des Jahres Diese Party ist das Party-Highlight einer ganzen Generation! Auf dem Mainfloor 90er-Hits wie Rhythm is a Dance, Ice Ice Baby, What is Love, Mr. Vain, It´s my Life und Mambo No.5. und vieles vieles mehr! Auf dem Second Floor bringt DJ Sandy(DASDING) die besten Hip-Hop, House und Mixed Music Platten.  Die Party des Jahres vor der Stillen Zeit.  Coole Weihnachts-Mützen für die ersten 300 Gäste gratis  Welcome Apfelstrudler für die ersten 300 Gäste gratis  Kultgetränk Wodka-Lemon nur 4,- € die ganze Nacht!  Überraschungsspecial ! GROSSER CLUB: DJ LUK KLEINER CLUB: DJ SANDY (DASDING)