90er Party mit Außenbereich

­čĹë Die gro├če 90er Party - DAS ORIGINAL am 27.04. ab 21 Uhr ­čĹłpr├Ąsentiert von SWR3 & onetaste.de

Immer am letzten Freitag des Monats gibtÔÇÖs von #ONETASTE die 90er-Party im Perkins Park.

Diese Party ist seit ├╝ber 10 Jahren das monatliche Highlight einer ganzen Generation. Das Original aus Stuttgart f├╝r Stuttgart. Immer am H├Âhepunkt und immer stimmungsgeladen.Macht euch auf einen tollen Abend mit einer gro├čartigen Stimmung und den besten 90erHits bereit. Songs, wie: ÔÇťRhythm is a DancerÔÇŁ, ÔÇťBacardi FeelingÔÇŁ, ÔÇťIce Ice BabyÔÇŁ, ÔÇťWhat is LoveÔÇŁ, ÔÇťMr. VainÔÇŁ, ÔÇťIt┬┤s my LifeÔÇŁ d├╝rfen dabei auf gar keinen Fall fehlen.

SPECIALS F├ťR EUCH:

­čĺą Gro├čer Au├čenbereich mit Grill, Cocktails und mehr!

­čĺą Kultgetr├Ąnk Wodka-Lemon nur je 4... ÔéČ (die ganze Nacht!)

­čĺą 90er Give aways

­čĺą 90er Sweets for free f├╝r die ersten 300 G├Ąste

­čĺą Welcome-Drink von J├Ągermeister f├╝r die ersten 300 G├Ąste

­čĺą Mit einem ├ťberraschungsgast nur f├╝r euch!-----------------------------------------------------------------------------------------

MAINFLOOR mit DJ CHOICE:­čÄž Die besten 90er HitsSECOND FLOOR mit DJ TOMAZZ:­čÄž Hip Hop & HouseMehr Infos: www.onetaste.de