90er Party mit Benjamin Boyce

Caught In The Act war eine der berühmtesten Boygroups der 90er Jahre.

Die vier Jungs waren zehn Folgen lang bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen.

In der Serie stellte die Gruppe ihre erste Single „Love is Everywhere“ vor, die Anfang

1995 die deutschen Charts stürmte. Die Single „Love Is Everywhere“ wird mit 500.000

verkauften Exemplaren ein Superhit. Zwischen 1995 und 1998 veröffentlichten CITA

mehrere Top - Ten - Hits, verkauften mehr als 20 Millionen Tonträger und wurden mehrfach

mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Wir haben den Star aus den 90ern - Benjamin Boyce - für euch in den Perkins Park gebucht!

Er wird für euch eine Super - Show hinlegen & die besten 90er Hits der Gruppe LIVE performen.

Dieses Highlight sollte sich niemand entgehen lassen, kommt früh den wir starten mit dem

Auftritt voraussichtlich bereits um 23:45 Uhr.

Genießt davor am besten ein paar Drinks in unserem schönen Außenbereich.

★ Benjamin Boyce (Ex - Caught in the Act) LIVE

★ Welcome - Shot für die ersten 500 Gäste

★ Kultgetränk Wodka - Lemon nur je 4 € (die ganze Nacht!)

MAINFLOOR: DJ CHOICE

SECOND FLOOR: DJ TOMAZZ