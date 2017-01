90er Party - Neon Shock

YEAH! Die legendäre 90er-Neon Party ist zurück! Diesmal mit dem großen NEON-SHOCK, passend zur Einstimmung auf Fasching. Was das genau bedeutet? Findet es raus! Abgefahrene und schräge Mukke! 90s Hits wie Rhythm is a Dancer, What is Love, Hyper, Hyper und viele mehr. Dazu verwandeln wir den Perkins Park mit Schwarzlicht in einen NEON-Club, der euch begeistern wird. *** SCHWARZ LICHT SPOTS IM GANZEN CLUB***  Midnight-Show mit ROBOS!·  Neon-Schminke, Neon-Sticks, Neon-Brillen, Neon Ballons, NeonDancer·  Vodka Lemon die ganze Nacht je nur 4 € Wer mag darf mit leuchtenden Shirts, Schuhen, Neon-Accessoires, AtzenBrillen, weißen Shirts (Schwarzlicht) oder lässig kommen, wie ihr es eben mögt. Frühes Erscheinen wird heute mit NEON-Stick-Armbändern, Atzenbrillen und Welcome-Shot für die ersten 300 Gäste belohnt.